Рафаэль Мариано Гросси

Дипломатические усилия по созданию зоны ядерной безопасности и безопасности вокруг Запорожской АЭС в Украине продвигаются с целью согласования и внедрения крайне необходимого мероприятия в ближайшее время.
Источник: пресс-служба МАГАТЭ
Дипломатические усилия по созданию зоны ядерной безопасности и безопасности вокруг Запорожской АЭС в Украине продвигаются с целью согласования и внедрения крайне необходимого мероприятия в ближайшее время.
Источник: пресс-служба МАГАТЭ
В Ровенской области сторонники ПЦУ пытались захватить храм УПЦ
В Киеве УПЦ передала 250 продуктовых наборов для переселенцев
Япония помогла Украине кое-чем очень важным
Харьковский театр «остался» без Пушкина
В январе украинцев ждет… весенняя погода
Как оказалось, самая плачевная ситуация с электричеством сложилась в Киеве и области
Появилось фото и видео с места обстрела в центре Херсона – погибли люди
Священник УПЦ объяснил, как примириться с ближним если поссорились
Воин ВСУ считает, что изгнание монахов из монастырей приведет к их запустению
В России сгорел нелегальный дом престарелых – погибли десятки людей
В январе украинцев ждет… весенняя погода
Появилось фото и видео с места обстрела в центре Херсона – погибли люди
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 101 430 солдат
В «Укрэнерго» рассказали о ситуации в энергосистеме
Синоптик заявил, что зима в Украине временно отступила
Сборная Украины поднялась в обновленном рейтинге ФИФА
Западные СМИ узнали о подготовке Зеленским мирного плана к февралю
В ближайшие дни или часы Россия снова массированно ударит по Украине
В Киеве и области продолжают экстренно выключать свет
Путин впервые назвал войну в Украине войной и теперь ему светит уголовная статья
Появились интересные подробности грядущей встречи Байдена и Зеленского
Киевлянам намекнули, что в вопросе электричества в городе таки есть позитив
Как оказалось, самая плачевная ситуация с электричеством сложилась в Киеве и области
В Белом доме рассказали здоров ли Байден
В Мурманске загорелся единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», — СМИ
Синод УПЦ призвал Президента Украины остановить раскол общества по религиозному признаку
В Киеве откроют две станции метро, которые не работали с начала войны
Путину не удалось уговорить Лукашенко вступить в войну против Украины, — ISW
Ночью Украину вновь атаковали дроны
Жители Киевской области могут сидеть без света еще несколько дней
Украинская власть не выплачивает деньги семьям погибших украинских бойцов
Неканоническая ПЦУ хочет прибрать в рукам Киево-Печерскую Лавру, которую восстанавливали после разрухи силами мирян и духовенства УПЦ
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
После следующего блэкаута в Киеве может перестать работать даже канализация