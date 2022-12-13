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ТОП-ТЕМЫ:
Фразы > Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Автор: президент Украины
12.12.22 22:41
108
Владимир Зеленский

Отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг готовится к ним и может ударить в любое время.

Источник: Facebook

Тэги: общество, Россия, война, Владимир Зеленский, новости Украины

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