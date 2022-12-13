Владимир Зеленский

Отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг готовится к ним и может ударить в любое время.
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