Дмитрий Кулеба

Да, и я думаю, что мы должны прекратить подчеркивать Крым, потому что Крым ничем не отличается от Донецка или Луганска. Это лишь часть Украины.
Источник: Сadenaser
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