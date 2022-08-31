Рафаэль Гросси

Это (постоянная миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС) одна из самых важных вещей, которую я хочу сделать, и я это сделаю.
Источник: Reuters
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