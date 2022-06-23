Олаф Шольц

Сотрудничество (с Москвой), подобное тому, которое в «Стратегической концепции» 2010-го года отмечалось как цель, невозможно представить в ближайшем будущем с агрессивной империалистической Россией Владимира Путина.
Источник: Spiegel
Сотрудничество (с Москвой), подобное тому, которое в «Стратегической концепции» 2010-го года отмечалось как цель, невозможно представить в ближайшем будущем с агрессивной империалистической Россией Владимира Путина.
Источник: Spiegel
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