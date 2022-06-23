Олаф Шольц

Российские военные убили более 22 тысяч жителей Мариуполя, — утверждает мэр города

УПЦ передала гуманитарную помощь для нуждающихся в Чернигов

Стало известно, где «Динамо» примет «Фенербахче» в Лиге чемпионов

УПЦ помогает украинским защитникам, переселенцам и нуждающимся

Депутат ВР объяснил, почему запрет общин УПЦ не имеет юридической силы

Число жертв мощного землетрясения в Афганистане выросло почти до тысячи

Беларусь размещает на границе с Украиной... деревянные танки

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 34 430 солдат

Искать мины в Киевской области поможет… «робот-собака»

Стало известно о продвижении российской армии в Луганской области

23.06.22 09:47

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 34 430 солдат

22.06.22 13:17

СМИ сообщают о ликвидации экс-«слуги народа» и колаборанта Алексея Ковалева

22.06.22 12:54

Дрон-камикадзе взорвал НПЗ в Ростовской области

22.06.22 12:33

В Николаев прилетело сразу семь вражеских ракет

22.06.22 09:49

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 34 230 солдат

21.06.22 16:51

Украине необходимо 8 млрд долларов для закупки газа на зиму

21.06.22 15:15

Германия обнародовала полный список вооружения, которое передаст Украине

21.06.22 14:42

В ЕС договорились о статусе для Украины, — Bloomberg

21.06.22 14:11

Названо число погибших и пропавших без вести мирных жителей в Киевской области

21.06.22 12:49

В Украине будет введен мораторий на повышение тарифов