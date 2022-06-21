Олаф Шольц

Многое из того, что говорят в этой стране (Украине), попросту не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса (предоставления военной помощи).
Источник: Münchner Merkur
Многое из того, что говорят в этой стране (Украине), попросту не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса (предоставления военной помощи).
Источник: Münchner Merkur
В Институте изучения войны прогнозируют скорое окончание боев за Северодонецк
В Украине будет введен мораторий на повышение тарифов
В Украине вернули пошлины и НДС на импорт
Стало известно, как переименуют улицы Толстого, Булгакова и Достоевского в Киеве
Управделами УПЦ рассказал о духовных последствиях безответственности
В Киево-Печерской лавре УПЦ откроется 9 июля выставка-ярмарка «Петропавловская»
Архиерей РПЦЗ считает, что объявление независимости УПЦ было неизбежным шагом
Российский нобелевский лауреат продал свою медаль за 103,5 миллиона долларов ради украинцев
В Черновицкой, Житомирской и Харьковской епархиях священники УПЦ отпели украинских воинов
Украинцам начали выплачивать деньги от Красного Креста: как их получить?
В Украине будет введен мораторий на повышение тарифов
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 34,1 тысячу солдат
Украинские военные нанесли ракетный удар по «вышкам Бойко»
В Украине запретили деятельность партии ОПЗЖ
На острове Змеиный прогремели десятки взрывов, — СМИ
Украинские бойцы отбросили врага с первой линии обороны на Херсонщине
Жара в Украине спадет – ожидается резкое похолодание
Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 33,8 тысяч солдат
Еврокомиссия назвала Украине условия для вступления в ЕС
Кабмин отменил безвизовый режим с Россией
Лукашенко предостерег Киев от удара по России
Путин впал в кому после неудачной операции, — утверждают СМИ
Стало известно, как будут пересчитывать пенсии до конца этого года
Еврокомиссия назвала Украине условия для вступления в ЕС
Оспу обезьян решили переименовать
Украинские водительские права адаптировали к европейским
Управделами УПЦ рассказал о целях Петрова поста и призвал к воздержанию
УПЦ помогает воинам ВСУ, беженцам и всем нуждающимся
Иностранная разведка видит три сценария войны в Украине
На острове Змеиный прогремели десятки взрывов, — СМИ
Война - войной, а мошеннический бизнес на топливе - по расписанию
Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером
Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?
Советы, как не подорваться на мине во время войны в Украине