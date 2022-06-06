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Фразы > Карл Нехаммер

Карл Нехаммер

Автор: канцлер Австрии
06.06.22 09:54
70
Карл Нехаммер

На мой взгляд, скорое полное присоединение Украины (к ЕС) нереально.

Источник: Kronen Zeitung

Тэги: Украина, мир, политика, Австрия, ЕС

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