Карл Нехаммер

На Волыни, Харьковщине и Кировоградщине священники УПЦ отпели украинских воинов

Управделами УПЦ рассказал о псалме, который помогает победить страх и панику

На Закарпатье священник УПЦ благословил воинов на защиту Украины

В Чернигове УПЦ восстанавливает разрушенный в результате обстрелов храм

Президент Украины сделал заявление по поводу обстрела Святогорской лавры УПЦ

На Ровенщине сторонники ПЦУ пытались захватить храм УПЦ

В Хмельницком верующие захваченного храма УПЦ молятся возле Областной военной администрации

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 31 250 солдат

К концу этой рабочей недели в Украине значительно потеплеет

Названы фавориты футбольного чемпионата мира в Катаре

06.06.22 09:33

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 31 250 солдат

03.06.22 16:51

Названа цифра заблокированных иностранных судов в украинских портах

03.06.22 13:51

В Кремле пригрозили ракетными ударами по центрам принятия решений Украины

03.06.22 12:07

Стало известно, сколько украинской территории нужно разминировать после деоккупации

03.06.22 11:47

Стало известно, что входит в шестой пакет антироссийских санкций

03.06.22 10:21

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 30 950 солдат

02.06.22 15:08

Беларусь стягивает военную технику на границу с Украиной

02.06.22 13:52

Во временно оккупированном Мариуполе ввели смертную казнь

01.06.22 23:57

Сборная Украины обыграла Шотландию в плей-офф квалификации ЧМ-2022

01.06.22 16:58

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