Карл Нехаммер

На мой взгляд, скорое полное присоединение Украины (к ЕС) нереально.
Источник: Kronen Zeitung
На мой взгляд, скорое полное присоединение Украины (к ЕС) нереально.
Источник: Kronen Zeitung
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