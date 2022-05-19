Они (Демократическая партия США) стали партией раскола и ненависти, поэтому я больше не смогу их поддерживать.
Источник: Twitter
В ООН попросили Путина разблокировать морские порты Украины для вывоза зерна
Опубликовано эпичное видео массового вывода спутников Starlink на орбиту
Появилось видео, как по улицам одного из российских городов разгуливал медведь
Польша поделится бензином с Украиной
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла уже 28,5 тысяч солдат
В Украине судят российского военного. Ему светит пожизненное заключение
На Киевщине пылают леса. Спасатели тушат сразу три крупных пожара
На Житомирщине митрополит УПЦ просит местные власти остановить преследования Церкви
В УПЦ сняли фильм о жизни и подвиге преподобного Иова Угольского
В Украине собираются продлить всеобщую мобилизацию
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла уже 28,5 тысяч солдат
В Украине судят российского военного. Ему светит пожизненное заключение
В Украине собираются продлить всеобщую мобилизацию
Число жертв в результате ракетного удара по Десне выросло
В ОП думают над новым видом мобилизации в Украине
Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла уже 28,3 тысячи солдат
В ОП подтвердили остановку переговорного процесса с Россией
В Госдуме хотят запретить обмен военных полка Азов
Россия нанесла ракетный удар по Десне. Много погибших и раненых
Киев готовится к повторному наступлению, — ОВА
В ОП думают над новым видом мобилизации в Украине
Киев готовится к повторному наступлению, — ОВА
В Украине подорожал бензин, но подешевел дизель
Кадыров сделал резонансное заявление по Украине
Зеленский рассказал, на каких условиях готов встретиться с Путиным
Умер президент ОАЭ
Украинцам готовят новые штрафы. За что и на сколько будут «бить гривной»
Украинские военные начали покидать «Азовсталь»
Украинцев предупредили о дальнейших чрезвычайно тяжелых неделях войны
В Киеве изменится время комендантского часа, а транспорт будет работать дольше
Война - войной, а мошеннический бизнес на топливе - по расписанию
Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером
Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?
Советы, как не подорваться на мине во время войны в Украине