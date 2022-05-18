Паоло Джентилони

Наставник «Шахтера» может искать себе новое место работы

Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО

Украинцам разрешили денежные переводы за границу, но есть ограничения

В ближайшие выходные всю Украину накроют грозовые дожди. Будет не жарко

В ВОЗ заявили, что Мариуполю угрожает эпидемия холера

Шансы Трампа вновь стать президентом США растут на фоне войны в Украине

Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла уже 28,3 тысячи солдат

В Великобритании зафиксировали рекордную за сорок лет инфляцию

На одно рабочее место в Украине претендуют более 10 человек

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 27,9 тысяч солдат

Позиционная война может затянуться на несколько лет, — МВД

Россия нанесла ракетный удар по Десне. Много погибших и раненых

В ОП подтвердили остановку переговорного процесса с Россией

Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла уже 28,3 тысячи солдат

11.05.22 13:27

Легендарного игрока «Что? Где? Когда?» объявили в розыск в России

17.05.22 13:58

Киев готовится к повторному наступлению, — ОВА

16.05.22 09:22

В Украине подорожал бензин, но подешевел дизель

13.05.22 12:30

Зеленский рассказал, на каких условиях готов встретиться с Путиным

12.05.22 10:24

В «Азове» подтвердили, что все гражданские покинули «Азовсталь»

11.05.22 14:25

В ВОЗ рассказали, сколько хронически больных украинцев умерли с начала войны

12.05.22 10:05

Коронавирус добрался до самой закрытой страны мира

11.05.22 11:06

Умер Леонид Кравчук

13.05.22 15:18

Умер президент ОАЭ

12.05.22 14:15

Украинцам готовят новые штрафы. За что и на сколько будут «бить гривной»