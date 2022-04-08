Михаил Подоляк

Необходимо застолбить такие условия, которые не позволят РФ даже думать о том, чтобы стрелять по территории Украины или переходить наши границы. Временное перемирие – это стимулирование РФ к последующим агрессивным действиям.
Источник: РБК-Украина
Необходимо застолбить такие условия, которые не позволят РФ даже думать о том, чтобы стрелять по территории Украины или переходить наши границы. Временное перемирие – это стимулирование РФ к последующим агрессивным действиям.
Источник: РБК-Украина
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