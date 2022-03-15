Збигнев Рау

Это прискорбно, постыдно и равносильно государственному терроризму. Школы, больницы и детские сады преднамеренно подвергаются нападению с применением оружия, запрещенного на международном уровне.
Источник: «Голос Америки»
Это прискорбно, постыдно и равносильно государственному терроризму. Школы, больницы и детские сады преднамеренно подвергаются нападению с применением оружия, запрещенного на международном уровне.
Источник: «Голос Америки»
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