Игорь Коломойский

Да, я в реестре олигархов. Но государство признало, что все, что у меня есть, нажито честным непосильным трудом.
Источник: «Украинская правда»
Да, я в реестре олигархов. Но государство признало, что все, что у меня есть, нажито честным непосильным трудом.
Источник: «Украинская правда»
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