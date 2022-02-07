Олаф Шольц

Если они (россияне) вмешаются, это будет стоить очень дорого.
Источник: The Washington Post
Если они (россияне) вмешаются, это будет стоить очень дорого.
Источник: The Washington Post
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