Александр Лукашенко

Вы (НАТО) как минимум лжецы, максимум – подлецы. Вы все время врали, вы нас обманывали, а сегодня – не получится. Мы сделаем все, чтобы защитить свою землю.
Источник: АТН
Вы (НАТО) как минимум лжецы, максимум – подлецы. Вы все время врали, вы нас обманывали, а сегодня – не получится. Мы сделаем все, чтобы защитить свою землю.
Источник: АТН
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