Леонид Кравчук

Мы должны обязательно искать другую площадку (вместо Минска). Какую? Мы будем советоваться и предлагать всем, прежде всего, ОБСЕ, чтобы мы этот вопрос решили.
Источник: «Украина 24»
Мы должны обязательно искать другую площадку (вместо Минска). Какую? Мы будем советоваться и предлагать всем, прежде всего, ОБСЕ, чтобы мы этот вопрос решили.
Источник: «Украина 24»
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