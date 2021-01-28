Дмитрий Кулеба

Эта ПАСЕ давно сломалась. Новую так и не принесли.
Источник: Twitter
Эта ПАСЕ давно сломалась. Новую так и не принесли.
Источник: Twitter
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