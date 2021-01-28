Билл Гейтс

Эта пандемия ужасна, но следующая пандемия может оказаться в десятки раз хуже.
Источник: Süddeutsche Zeitung
Эта пандемия ужасна, но следующая пандемия может оказаться в десятки раз хуже.
Источник: Süddeutsche Zeitung
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