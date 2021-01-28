Билл Гейтс

ТОП-5 самых ярких украинских youtube-видео за январь 2021

Зеленскому на день рождения подарили пианино «Украина»

Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию

Ученые утверждают, что придумали способ извлечения энергии из черных дыр

YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения

Предварительные итоги 2020 года

Русский язык в Украине так и не получилось задавить

Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять