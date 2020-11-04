Андре Виллаш-Боаш

Чтобы обосраться в Лиге чемпионов, сюда нужно сначала попасть. Мы попали — и обосрались.
Источник: L’Équipe
Чтобы обосраться в Лиге чемпионов, сюда нужно сначала попасть. Мы попали — и обосрались.
Источник: L’Équipe
Бывший топ-менеджер Microsoft заявил об опасности 5G
Врач назвал основные отличия обычного гриппа и коронавируса
Отныне в Киеве в метро без маски не попасть
Bitcoin максимально подорожал с начала 2018 года
В УПЦ рассказали, как научиться каяться в своих грехах
Шмыгаль обещает не вводить в Украине полный локдаун
Американцы выбрали сенатором… трансгендера
В Кривом Роге ученик 4-го класса «заминировал» школу
Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Как папа римский стал... марксистом