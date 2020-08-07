Владимир Омелян

Первое, что я сделал после Майдана, — купил себе автомат, ведь времена теперь смутные.
Источник: Цензор.НЕТ
Первое, что я сделал после Майдана, — купил себе автомат, ведь времена теперь смутные.
Источник: Цензор.НЕТ
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