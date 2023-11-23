Эксл Роуз и Шейла Кеннеди: фронтмен популярной группы изнасиловал эротическую модель

Главное: Фронтмен Guns N’ Roses Эксл Роуз обвиняется в изнасиловании модели Penthouse Шейла Кеннеди.
Детали: Фронтмен Guns N’ Roses Эксл Роуз обвиняется в сексуальном насилии. Иск в Верховный суд Нью-Йорка подала бывшая модель Penthouse Шейла Кеннеди.
Она утверждает, что инцидент произошел в 1989 году в номере отеле, когда Эксл Роуз находился под воздействием наркотиков. По словам Кеннеди, Эксл Роуз схватил ее за волосы, потащил по ковру, связал ей руки за спиной и совершил сексуальное насилие.
После этого Эксл Роуз якобы извинился.