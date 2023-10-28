Под льдами Антарктиды нашли нечто невероятное

Главное: Под антарктическими льдами ученые обнаружили древний ландшафт, который был спрятан в течение 14 миллионов лет.
ООН приняла резолюцию по палестино-израильскому конфликту: призывает к перемирию
Россия усиленно «промывает мозги» украинским детям на оккупированных территориях, — ЦНС
Украина получила от Германии еще одну установку IRIS-T
Появились подробности покушения на Олега Царева
В США хотят разделить помощь Украине и Израилю
Очередной российский корабль взорвался в бухте Севастополя
Стало известно, когда ВСУ могут получить ракеты ATACMS с радиусом действия 300 км
США выделили Украине новый пакет помощи
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 297 680 солдат
Работа зернового коридора приостановлена