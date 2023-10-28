Под льдами Антарктиды нашли нечто невероятное

Главное: Под антарктическими льдами ученые обнаружили древний ландшафт, который был спрятан в течение 14 миллионов лет.

Детали: Используя новые спутниковые данные и радиолокационные изображения, исследователи обнаружили древний ландшафт, который оставался скрытым под Восточно-Антарктическим ледяным щитом (EAIS) в течение как минимум 14 миллионов лет. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Этот недавно обнаруженный ландшафт состоит из древних долин и хребтов, не отличающихся по размеру и масштабу от ледникового ландшафта Северного Уэльса, Великобритания.

Используя данные проникающего сквозь лед радара и спутниковые данные, гляциолог Даремского университета Стюарт Джеймисон и его коллеги нанесли на карту топографические особенности ландшафта, скрытого под ледниковым щитом Восточной Антарктики, чтобы лучше понять, как ледниковый покров менялся с течением времени.