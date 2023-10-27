Адвокат УПЦ звернувся до всіх депутатів Верховної Ради з попередженням про серйозні наслідки оголошення УПЦ поза законом

Адвокат Української православної церкви, відомий американський юрист Боб Амстердам сьогодні звернувся до всіх депутатів Верховної Ради з попередженням про небезпечні наслідки підтримки ними законопроекту про заборону УПЦ. У листі, який він надіслав до ВРУ (додається), Боб Амстердам попередив депутатів, що у разі ухвалення цей законопроект вимагатиме від віруючих перейти в обрану державою гілку православ’я — новостворену Православну церкву України (ПЦУ). Вказувати людям, як вони повинні молитися, є порушенням прав людини, зазначає американський адвокат.

Україна взяла на себе серйозні міжнародно-правові зобов’язання поважати та дотримуватися міжнародних прав людини, включаючи свободу віросповідання, вказується у листі Боба Амстердама на адресу народних депутатів. Законопроект 8371 порушує ці основні зобов’язання української держави. Він надає перевагу обраній і підтримуваній державою гілці православ’я, забороняючи інститут богослужіння, якому віддають перевагу мільйони українців.

Немає жодного виправдання, яке могло б звільнити Україну від дотримання цих обов’язкових міжнародно-правових норм, зазначає адвокат. Ані історичні релігійні зв’язки, ані можливість іноземного впливу не можуть переважити право на свободу віросповідання. У демократичному суспільстві держава не має повноважень приймати рішення про канонічні зв’язки тієї чи іншої церкви з іншими гілками православ’я чи безпідставно у цьому відношенні посилатися на вимоги національної безпеки. Не надано доказів, які б демонстрували іноземний контроль над Українською Православною Церквою.

Боб Амстердам попередив депутатів Верховної Ради , що підтримка цього закону також може призвести до їх персональної відповідальності за порушення прав власного народу. Ключові союзники України, включаючи США, ЄС і Велику Британію, регулярно вводять індивідуальні санкції проти винних у порушеннях прав людини, набагато менш кричущі, ніж ті, що містяться в законопроекті 8371. Боб Амстердам вважає, що депутати Верховної Ради, які продовжуватимуть підтримувати цей закон, можуть у майбутньому постати у іноземному суді та бути звинуваченими у кримінальних злочинах.