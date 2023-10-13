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Фото-Новости > Мелитопольские партизаны подорвали вражеский поезд, подвозивший оккупантам боеприпасы

Мелитопольские партизаны подорвали вражеский поезд, подвозивший оккупантам боеприпасы

Александр Панько
13.10.23 16:52
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Мелитопольские партизаны подорвали вражеский поезд, подвозивший оккупантам боеприпасы

Главное: В Мелитополе партизаны подорвали поезд оккупантов. Кроме поставок боеприпасов, поезд вывозил из Мелитополя в Крым поврежденную технику россиян и награбленное.

Детали: Партизаны во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области взорвали железнодорожный поезд, перевозивший боеприпасы и горючее для российских войск на фронт. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Взрыв в городе раздался утром 13 октября. В результате, было повреждено 150 метров железной дороги и тепловоз.

Подорванный поезд, кроме поставок боеприпасов, вывозил из Мелитополя в Крым поврежденную технику оккупантов и награбленное в виде железной руды, зерна и другого имущества.

«По состоянию на данный момент оккупанты оцепили место взрыва, пытаются скрыть факт диверсии и безуспешно ищут партизан», — отметили в ЦНС, добавив, что сами партизаны уже в безопасности и обещают еще больше таких взрывов в ближайшем будущем.

Это уже десятая успешная диверсия партизан на железной дороге на временно оккупированных территориях Запорожской области за текущий год.

 

В тему: В Севастополе взорвался корабль-носитель крылатых ракет «Калибр».

Тэги: общество, взрыв, поезд, Мелитополь, партизаны, оккупанты, новости Украины, война в Украине

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