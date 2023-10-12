В Киеве мужчина устроил стрельбу в бизнес-центре

Главное: В Киеве вооруженный мужчина ворвался в бизнес-центр и устроил стрельбу. Он был задержан.

Детали: В Киеве сегодня утром вооруженный мужчина ворвался в бизнес-центр и произвел несколько хаотических выстрелов. Злоумышленника удалось задержать. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«В Киеве сегодня утром вооруженный мужчина ворвался в бизнес-центр, выгнал охранников из здания и произвел несколько хаотических выстрелов», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, инцидент произошел на проспекте Вацлава Гавела в Соломенском районе Киева. В полицию Киева поступила информация о том, что неизвестный вошел в помещение бизнес-центра и из оружия произвел несколько выстрелов.

Как стало известно, вооруженный мужчина, угрожая охранникам, заставил их покинуть здание. Далее он произвел несколько хаотических выстрелов и угрожал установить «растяжку» у входной двери, чтобы не пустить правоохранителей.

Бойцы КОРД задержали злоумышленника, никто не пострадал. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

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