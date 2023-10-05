Оккупанты ракетой убили 48 человек в Харьковской области

Главное: В Харьковской области российские оккупанты совершили жестокий и осознанный теракт. Они ударили ракетой в гражданский объект, в результате чего погибло 48 человек.

Детали: В результате обстрела российских агрессоры села Гроза в Купянском районе Харьковской области погибло, по меньшей мере, 48 гражданских лиц. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram в четверг, 5 октября.

«Россияне обстреляли гражданский объект в селе Гроза Купянского района. Предварительно известно о 48 погибших. Среди них есть ребенок, 6-летний мальчик. Также известно о шести раненых — также один ребенок, девочка. Разбор завалов продолжается», — написал он.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по местному магазину.

«Показательно жестокое российское преступление — удар ракеты по обычному продуктовому магазину, совершенно осознанный теракт. Купянский район на Харьковщине... Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких! Оказывается помощь раненым», — написал глава государства.

Зеленский призвал остановить российский террор.

«Все, кто помогает России обходить санкции, преступники. Все, кто поддерживает Россию, — поддерживает зло. Этот и подобные теракты нужны России только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира», — добавил президент.

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