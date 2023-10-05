В РФ учителя поздравили Путина... портретами Бандеры

Главное: В России учителя стали «жертвами» розыгрыша. Они поздравили Путина открытками с портретами главы ОУН-УПА Степана Бандеры.

Детали: В Калуге учителя и школьники записали поздравления с днем рождения для президента России Владимира Путина, держа портрет молодого руководителя ОУН-УПА Степана Бандеры. Поздравления сделали по приказу белорусского пранкера Владислава Бохана, и никто не заметил подмены. Об инциденте рассказал сам блогер в Telegram.

Учителя калужских школ получили задание от регионального отделения Единой России поздравить президента с днем рождения 7 октября. От них потребовали провести акцию с участием детей. С заданием выслали портрет «молодого Путина» и лозунг «Наш президент — всегда молод! Наш президент — всегда с нами. Наша победа — впереди».

Учителя задания выполнили и послали отчет его отправителю. Однако никто не заметил, что вместо «молодого Путина» на плакатах было фото Степана Бандеры, сделанное ориентировочно в 1925-1926 годах во время его обучения в гимназии.

Розыгрыш оказался делом рук белорусского пранкера Владислава Бохана. Он рассказал, что разослал письма в 30 школ Калужской области РФ. Половина сообщений не дошла, потому что почтовый сервис воспринял их как спам-рассылку.

«В итоге можно сказать, что из примерно 15 писем сработало четыре. При этом я сегодня даже не стал рассылать „угрожающие“ сообщения, поскольку занят подготовкой выставки. Результат значителен, как мне кажется. И никто не заметил подвоха», — отметил он.

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