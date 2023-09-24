Клаудия Шиффер в 53 года вернулась на подиум

Главное: 53-летняя звезда 90-х Клаудия Шиффер феерично вернулась на подиум.
Детали: Легендарная супермодель, 53-летняя Клаудия Шиффер приняла участие в Неделе моды в Милане, представляя новую коллекцию Versace.
Главное: 53-летняя звезда 90-х Клаудия Шиффер феерично вернулась на подиум.
Детали: Легендарная супермодель, 53-летняя Клаудия Шиффер приняла участие в Неделе моды в Милане, представляя новую коллекцию Versace.
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