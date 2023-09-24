Клаудия Шиффер в 53 года вернулась на подиум

Главное: 53-летняя звезда 90-х Клаудия Шиффер феерично вернулась на подиум.

Детали: Легендарная супермодель, 53-летняя Клаудия Шиффер приняла участие в Неделе моды в Милане, представляя новую коллекцию Versace.

Для самой Клаудии участие в показе стало значащим моментом так как последний раз она выходила на подиум аж в 2018 году.

Донателла Версаче поделилась в Instagram фотографиями с бэкстейджа этого показа и назвала Клаудию Шиффер иконой бренда.

Пока неизвестно, решила ли Клаудия Шиффер полноценно вернуться к работе, или же это был единичный случай.