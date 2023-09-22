Луна, которую ещё никто не видел: в NASA показали уникальный снимок

Главное: NASA показали снимок с частью Луны (кратер Shackleton), которую раньше не видели.

Детали: NASA показали часть Луны, которую ещё никто не видел. Появился снимок кратера Shackleton, расположенного на южном полюсе спутника Земли.

Прежде люди не видели этого места из-за вечной темноты.

Эта область представляет большой интерес для науки и исследований, поскольку считается, что она содержит отложения льда, которые находились там в течение миллионов или миллиардов лет.