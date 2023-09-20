Британию основали чернокожие: в новой детской книге переписали историю

Главное: Детская книга «Блестящая история черной Британии» полностью переписала историю Британии. В книге утверждается, что якобы «самые первые британцы были чернокожими».

Детали: В новой детской книге Атинуке «Блестящая история черной Британии» утверждается, что Стоунхендж был построен, когда Британия была «черной страной».

Книга Атинуке, предназначенная для детей от 7 лет, также сообщает, что «каждый британец происходит от мигранта» и «самые первые британцы были чернокожими».

Во введении добавляется, что Британия была «преимущественно белой страной гораздо меньше времени, чем она была в основном черной страной».

В книге Атинуке также представлены иллюстрации Британии в различные периоды ее истории. На одной странице изображен чернокожий римский легионер, сражающийся с белым кельтом.