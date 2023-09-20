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Фото-Новости > Британию основали чернокожие: в новой детской книге переписали историю

Британию основали чернокожие: в новой детской книге переписали историю

Агата Кловская
20.09.23 10:48
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Британию основали чернокожие: в новой детской книге переписали историю

Главное: Детская книга «Блестящая история черной Британии» полностью переписала историю Британии. В книге утверждается, что якобы «самые первые британцы были чернокожими».

Детали: В новой детской книге Атинуке «Блестящая история черной Британии» утверждается, что Стоунхендж был построен, когда Британия была «черной страной».

Книга Атинуке, предназначенная для детей от 7 лет, также сообщает, что «каждый британец происходит от мигранта» и «самые первые британцы были чернокожими».
 
Во введении добавляется, что Британия была «преимущественно белой страной гораздо меньше времени, чем она была в основном черной страной».
 
В книге Атинуке также представлены иллюстрации Британии в различные периоды ее истории. На одной странице изображен чернокожий римский легионер, сражающийся с белым кельтом.
 

Тэги: книга, история, Британия, Атинуке

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