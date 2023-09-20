Обновление iOS 17 убивает батарею

Главное: Время работы iPhone без подзарядки после обновления до iOS 17 резко падает.
Детали: Новая iOS 17 буквально высасывает заряд батареи из iPhone. Об этом свидетельствует исследование iAppleBytes.
Главное: Время работы iPhone без подзарядки после обновления до iOS 17 резко падает.
Детали: Новая iOS 17 буквально высасывает заряд батареи из iPhone. Об этом свидетельствует исследование iAppleBytes.
Курс доллара к гривне в обменниках снова растет
В Подмосковье диверсанты взорвали два самолета и вертолет, — ГУР
Нагорный Карабах капитулировал и признал власть Азербайджана
Зеленский рассказал, на какой стадии находится вопрос по поставкам ракет ATACMS
В Сочи неизвестный беспилотник атаковал нефтебазу
Зеленский призвал Трампа озвучить свой мирный план
Британию основали чернокожие: в новой детской книге переписали историю
У россиян существенно выросли потери на юге Украины, — ISW
Байден рассказал, как можно немедленно остановить войну в Украине
39-летний японец утверждает, что ему 28
За сутки оккупантов в Украине стало на 520 меньше, — сводка Генштаба
В Подмосковье диверсанты взорвали два самолета и вертолет, — ГУР
Нагорный Карабах капитулировал и признал власть Азербайджана
Зеленский рассказал, на какой стадии находится вопрос по поставкам ракет ATACMS
Зеленский призвал Трампа озвучить свой мирный план
За сутки оккупантов в Украине стало на 520 меньше, — сводка Генштаба
Польша «объявила войну» украинским беженцам
Леонид Невзлин: Кадыров таки отдал концы
Азербайджан выдвинул Армении ультиматум по Карабаху
В Нагорном Карабахе снова неспокойно. Азербайджан начал спецоперацию
Глава Пентагона анонсировал сразу два важных события для Украины
Назван регион Украины, где люди чаще всего гибнут и получают травмы в ДТП
Украинцев стали чаще атаковать бродячие животные и паразиты
Стало известно, как менялись цены на продукты, алкоголь и сигареты в Украине в августе
Правительство приняло проект госбюджета на 2024 год
В Индии бушует опасный вирус
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 270 970 солдат
Саркози резко высказался по поводу войны в Украине, призвав договариваться с Россией
На Волыни браконьер убил редчайшее животное
Котельные в Киеве частично снабдили генераторами
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 271 440 солдат
Страшная дилемма мобилизации по-украински
Украинский малый бизнес уходит в Польшу
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?