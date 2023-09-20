Обновление iOS 17 убивает батарею

Главное: Время работы iPhone без подзарядки после обновления до iOS 17 резко падает.

Детали: Новая iOS 17 буквально высасывает заряд батареи из iPhone. Об этом свидетельствует исследование iAppleBytes.

Эксперты подсчитали, что время работы смартфона Apple без подзарядки после обновления до iOS 17 резко падает, хотя на iOS 16.7 ситуация была гораздо лучше.

Исследователи наглядно показали деградацию времени жизни телефонов:

— iPhone SE 2020 — разряжается на 9% быстрее

— iPhone 11 и 12 — на 5%

— iPhone 13 — на 11%

— iPhone XR — на 21%