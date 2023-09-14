Оксана Магера, Ирина Пиляева и Екатерина Чувашова: девушкам запретили участвовать в Конкурсе «Мисс Украина»

Главное: Оксана Магера, Ирина Пиляева и Екатерина Чувашова исключены из Конкурса «Мисс Украина» за связи с Россией.

Детали: Конкурс «Мисс Украина» исключил из числа претенденток трех девушек «за связи с Россией». Это: Оксана Магера, Ирина Пиляева и Екатерина Чувашова. Такое заявление комитет конкурса сделал после того, как некоторые конкурсантки заявили о снятии своих кандидатур и нежелании соревноваться с «пророссийскими» участницами.

Имен этих участниц не называли. Однако ранее украинский комик Андрей Лузан призвал бойкотировать мероприятие, обвинив как раз трех его участниц — гражданок Украины — в связях с РФ:

1. Оксана Магера из Хмельницкой области, которая раньше жила в Москве и участвовала в конкурсе «Будущее России», затем переехала в Дубай и, как заявляет Лузан, посещала «российские вечеринки».

2. Ирина Пиляева из Черниговской области, которая была некоторое время назад замечена на яхте российского ресторатора Александра Орлова в Великобритании (до 2022-го Орлов был одним из спонсоров «Мисс Украина»).

3. Екатерина Чувашова. Лузан сообщает, что ее отца задержала СБУ за слив данных о позициях ВСУ. Отметим, что в списках конкурса этой девушки сейчас нет, но две других остаются. Поэтому пока доподлинно неизвестно, кого именно сняли с конкурса.