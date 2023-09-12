Что думают россияне о войне в Украине? Данные свежего соцопроса

Главное: Поддержка действий российской армии в Украине со стороны жителей РФ падает. Об этом свидетельствуют данные опроса.

Детали: 70% россиян поддерживают действия российской армии в Украине, свидетельствуют данные опроса, проведенного Левада-Центр (признан в РФ «иноагентом»). При этом уровень поддержки за последнее время снизился (в июле было 75%, в июне 73%, а в феврале 77%).

50% опрошенных выступают за начало мирных переговоров для прекращения войны. И лишь 38% - за продолжение военных действий (это меньше, чем в предыдущие месяцы).

Однако, большинство опрошенных (71%) против уступок Украине ради заключения мирного договора (и этот процент с начала года почти не менялся).

Единственные условия мира, на которые соглашается большинство опрошенных - это обмен военнопленными и прекращение огня. Другие возможные условия (возвращение Украине Херсонской и Запорожской областей, «ЛДНР» и вступление Украины в НАТО) большинством не одобряется. Варианта «вернуть Украине Крым» в опросе не было.

Также стоит отметить, что по всем вопросам наиболее «воинственную» позицию занимает старшее поколение, а наиболее миролюбивую - молодежь.