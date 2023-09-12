В Киеве мужчина вонзил нож в ногу полицейскому во время задержания

Главное: В Киеве злоумышленник ранил полицейского во время задержания. Однако это не помешало правоохранителю одеть на него наручники.

Детали: Вечером, 11 сентября, в Киеве полицейский получил ранения при задержании вооруженного подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что инцидент произошел во время задержания подозреваемого в особо тяжком преступлении. Тот напал на полицейского и нанес ему ножевое ранение, однако это не помешало правоохранителю одеть на него наручники.

«Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранителю оказывается медицинская помощь», — отметили в полиции.

В тему: В Днепре патрульный застрелил человека.