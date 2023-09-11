Анна Краснова: блогер показала «пропуск» для комендантского часа, а потом заявила, что ее неправильно поняли

Главное: Блогер Анна Краснова выложила видео, которое подписала так: «Хорошо, когда есть пропуск и можно кататься по ночам». Позже она заявила, что ее неправильно поняли.

Детали: В сети появилось видео, опубликованное блогером Анной Красновой, которая едет за рулем автомобиля во время действия комендантского часа в Киеве. Об этом свидетельствует отметка с указанием времени 01:39.

Само видео Анна Краснова подписала так: «Хорошо, когда есть пропуск и можно кататься по ночам».

В лобовом стекле автомобиля видно отражение документа на котором написано «пропуск».

Также на видео есть отметка геолокации шоссе М05 Киев - Одесса.

Позже девушка записала видео в котором заявила, что ее неправильно поняли и она ездила не во время комендантского часа, а вечером.

«Я вчера опубликовала видео где еду за рулем вечером и написала, «хорошо, когда есть пропуск и можно кататься ночью», но ваши пустые головы, которые мыслят узко перекрутили информацию. У меня нет пропуска и никогда не было. Я не езжу ночью, это видео снято вечером», - уверяет девушка.

Ранее блогер Анна Краснова привлекалась к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.

В тему: Недавно в Киеве появился бизнес на продаже поддельных спецпропусков, которые позволяют передвигаться по городу во время комендантского часа.