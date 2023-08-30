Чудесная история Генри Шугара (2023): дата выхода и первый постер фильма

Главное: Появился постер фильма «Чудесная история Генри Шугара». Премьера состоится 13 октября 2023.

Детали: Появился постер экранизации книги «Чудесная история Генри Шугара» c Бенедиктом Кэмбербэтчем.

Главный герой фильма «Чудесная история Генри Шугара» — богач, завсегдатай казино и любитель всевозможных пари. Его жизнь меняется, когда к нему в руки попадает книга с разного рода историями.

Премьера фильма «Чудесная история Генри Шугара» состоится 13 октября 2023 года.

Постер фильма «Чудесная история Генри Шугара»: