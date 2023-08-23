Жуткое ДТП в Винницкой области: погибли двенадцать человек

Главное: В Винницкой области произошло страшное ДТП. Погибли двенадцать человек.

Детали: В минувший вторник, 22 августа, возле села Бродецкое (Винницкая область) произошла страшная трагедия. О ней поведала местная полиция.

Сообщается, что тут произошло столкновение ВАЗа с грузовиком DAF.

Жертвами ДТП стали двенадцать человек – водитель и одиннадцать пассажиров машины.

Среди погибших – шестеро детей в возрасте от двух до двенадцати лет.

Правоохранители говорят, что 42-летний водитель фуры задержан и помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Сейчас следствие выясняет все детали и причины аварии.

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