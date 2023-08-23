Собачий сёрфинг: в США прошел Чемпионат мира

Главное: В США прошёл Чемпионат мира по собачьему сёрфингу.
Детали: В Калифорнии прошёл Чемпионат мира по собачьему сёрфингу. Судьи ставили им оценки за внешний вид, технику, время катания и укрощение сильных волн.
Главное: В США прошёл Чемпионат мира по собачьему сёрфингу.
Детали: В Калифорнии прошёл Чемпионат мира по собачьему сёрфингу. Судьи ставили им оценки за внешний вид, технику, время катания и укрощение сильных волн.
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