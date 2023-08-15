Фото отдыха Макрона и его жены Бриджит попали в Сеть

Главное: Обнародованы фотографии отдыха Макрона и его супруги Бриджит. Президентская семья отдыха у берегов острова Поркероль.
Детали: СМИ публикуют фотографии отдыха Эммануэля Макрона и его супруги Бриджит во время отпуска на юге Франции.
Главное: Обнародованы фотографии отдыха Макрона и его супруги Бриджит. Президентская семья отдыха у берегов острова Поркероль.
Детали: СМИ публикуют фотографии отдыха Эммануэля Макрона и его супруги Бриджит во время отпуска на юге Франции.
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