Фото отдыха Макрона и его жены Бриджит попали в Сеть

Главное: Обнародованы фотографии отдыха Макрона и его супруги Бриджит. Президентская семья отдыха у берегов острова Поркероль.

Детали: СМИ публикуют фотографии отдыха Эммануэля Макрона и его супруги Бриджит во время отпуска на юге Франции.

На фото, опубликованных на прошлой неделе, 45-летний президент загорает на яхте, плавает с маской и катается на гидроцикле в компании своей супруги.

Сообщается, что президентская семья отдыха у берегов острова Поркероль.