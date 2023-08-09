Анастасия Костина: дочь генпрокурора Украины хочет «домой в Монако»

Главное: Дочь генпрокурора Украины Андрея Костина, Анастасия пожаловалась на жизнь в Европе.

Детали: Дочь генерального прокурора Украины Андрея Костина, Анастасия пожаловалась в сети на жизнь в «Шотландии-Финляндии» и попросилась «домой в Монако».

«За*бала эта Шотландия Финляндия. Я хочу домой в Монако», — написала Анастасия Костина в Инстаграме и показала грустное селфи.

Судя по странице дочери Костина, еще весной она была в Стокгольме. Предыдущее фото в ее блоге датировано 17 апреля.