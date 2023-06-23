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Фото-Новости > Окомтун: еще один город древних майя откопали в Мексике

Окомтун: еще один город древних майя откопали в Мексике

Александр Панько
23.06.23 14:43
122
Окомтун: еще один город древних майя откопали в Мексике

Главное: Ранее неизвестный древний город майя Окомтун откопали в Мексике.

Детали: Ранее неизвестный древний город майя был обнаружен в джунглях на юге Мексики. Об этом сообщил институт антропологии страны

Окомтун, что означает «каменная колонна» на языке юкатекских майя, был важным центром полуострова между 250 и 1000 годами нашей эры.
 
 

Тэги: майя, археология, Мексика, Окомтун

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