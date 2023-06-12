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Фото-Новости > Черное зеркало 6 (2023): постеры всех эпизодов сериала и откровения сценариста про «дерьмовый» ChatGPT

Черное зеркало 6 (2023): постеры всех эпизодов сериала и откровения сценариста про «дерьмовый» ChatGPT

Агата Кловская
12.06.23 15:48
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Черное зеркало 6 (2023): постеры всех эпизодов сериала и откровения сценариста про «дерьмовый» ChatGPT
Главное: Сценарист сериала «Чёрное зеркало» попытался создать один из эпизодов с помощью ChatGPT.  Между тем, в Сети появились постеры всех эпизодов из 6 сезона сериала «Чёрное зеркало».
 
Детали: Сценарист сериала «Чёрное зеркало» Чарли Брукер признался, что попытался создать один из эпизодов шоу с помощью ChatGPT.
 
По его словам, на первый взгляд вышло «достаточно убедительно», а на второй — «де**мо»: «ChatGPT нашёл и просмотрел синопсисы всех эпизодов, а затем смешал вместе. Если копнуть глубже, в представленном тексте не было ни одной оригинальной мысли».
 
К слову, в Сети появились постеры всех эпизодов из 6 сезона сериала «Чёрное зеркало». Научно-фантастическая антология расскажет о сложном высокотехнологичном ближайшем будущем, где сталкиваются лучшие изобретения человечества и самые мрачные инстинкты.
 
 
 
 
 
 
 
В тему: Сериал «Чёрное зеркало» (6 сезон) выйдет уже в июне 2023 года. Netflix обнародовал первый тизер суперпопулярной британской антиутопии.
 

Тэги: фильм, кино, ChatGPT, Чарли Брукер

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