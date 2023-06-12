Черное зеркало 6 (2023): постеры всех эпизодов сериала и откровения сценариста про «дерьмовый» ChatGPT

Главное: Сценарист сериала «Чёрное зеркало» попытался создать один из эпизодов с помощью ChatGPT. Между тем, в Сети появились постеры всех эпизодов из 6 сезона сериала «Чёрное зеркало».

Детали: Сценарист сериала «Чёрное зеркало» Чарли Брукер признался, что попытался создать один из эпизодов шоу с помощью ChatGPT.

По его словам, на первый взгляд вышло «достаточно убедительно», а на второй — «де**мо»: «ChatGPT нашёл и просмотрел синопсисы всех эпизодов, а затем смешал вместе. Если копнуть глубже, в представленном тексте не было ни одной оригинальной мысли».