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Фото-Новости > Загадочный металлический предмет упал на жилой дом в Польше

Загадочный металлический предмет упал на жилой дом в Польше

Александр Панько
23.05.23 14:26
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Загадочный металлический предмет упал на жилой дом в Польше

Главное: На дом в Польше упал загадочный предмет. В результате инцидента никто не пострадал. Металлический фрагмент нанес серьезные повреждения крыше.

Детали: В польском Ракове неизвестный металлический предмет упал на жилой дом. Об этом 23 мая сообщила радиостанция RMF.

Отмечается, что в результате произошедшего 4 апреля инцидента никто не пострадал. Предмет нанес серьезные повреждения крыше, пробил ее и упал на пол чердака.

«(В крыше) была такая дыра, словно ее оставила какая-то бомба. Она была примерно метр на 70 см», — рассказал житель поврежденного дома.

Он обнаружил на чердаке часть «железного круга», разломившуюся пополам при падении. Обломки весили более четырех кг.

О происшествии сообщили правоохранителям, дело расследует прокуратура города Конин.

Следователи обратились в службы, расследующие инциденты в гражданской и военной авиации, однако те не подтвердили, что объект является частью самолета.

Прокуратура также обратилась за помощью в Польское агентство аэронавигационных услуг. Оно установило, что в момент, когда предмет пробил крышу, над Раковом пролетал самолет в Ирландию. Технические бригады проверили аппарат, и он оказался целым.

Сейчас рассматривается версия, что предмет мог быть частью сельскохозяйственной машины. Для идентификации фрагментов назначена экспертиза.

В тему: В Польше нашли обломки ракеты с надписями на русском языке.

Тэги: общество, мир, Польша, дом, прилет

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