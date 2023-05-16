В Запорожье неизвестные напали со стрельбой на военных

Главное: В Запорожье напали со стрельбой на военных. Одного солдата доставили в больницу, он получил ранения.

Детали: В Запорожье на стоянке возле рынка возник конфликт между военнослужащими и неизвестными лицами, в результате которого последние устроили стрельбу из охотничьего и автоматического оружия. Один из военных получил ножевые ранения, сообщает полиция Запорожской области.

Отмечается, что инцидент произошел около 16:00 15 мая на стоянке автотранспорта возле городского рынка. После стрельбы неизвестные мужчины скрылись с места происшествия на автомобилях в неизвестном направлении. Один из военных получил ножевые ранения, он был доставлен в больницу.

На одном из блокпостов Запорожской области задержаны двое мужчин, 1976 и 2001 годов рождения, которые подозреваются в совершении уголовного правонарушения. В настоящее время оба находятся в изоляторе временного содержания.

Полиция разыскивает других нападающих. Открыто уголовное производство. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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