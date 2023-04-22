В Одесской области произошло смертельное ДТП с участием пьяного подростка

Главное: В Одесской области произошло смертельное ДТП. Его устроил пьяный подросток.

Детали: Страшная трагедия произошла в Одесской области. О ней поведала местная полиция.

Как сообщается, пьяный 16-летний подросток на ВАЗ-21099 врезался в припаркованный грузовик DAF.

Увы, но в результате аварии один из пассажиров легковушки погиб, а второй получил травмы.

Инцидент случился около 4 часов ночи в субботу, 22 апреля на дороге Виноградовка – Болград неподалеку от села Кирнички в Измаильском районе.

Правоохранители рассказали, что подросток сел за руль легкового автомобиля отца ВАЗ-21099 и уехал с двумя друзьями кататься.

Сообщается, что, двигаясь в направлении города Болград, водитель не справился с управлением и столкнулся с запаркованным на обочине грузовым автомобилем DAF под управлением 53-летнего жителя Одесского района.

Отмечается, что в результате аварии один 17-летний пассажир легковушки погиб на месте, другой, 16-летний, пассажир, получил ушибы предплечья и таза.

Водители ВАЗа и грузовика не пострадали.

Уже известно, что несовершеннолетнего водителя проверили на содержание алкоголя в организме – он оказался в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту возбуждено уголовное дело (ч.3 ст.286-1 УК Украины).

Сейчас назначен ряд экспертиз.

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