Появилось видео пусков ракет по крейсеру «Москва»

Главное: Александр Турчинов опубликовал видео пусков ракет, потопивших крейсер «Москва». Корабль был уничтожен двумя ракетами, запущенными из берегового ракетного комплекса «Нептун», разработанного в Украине.

Детали: В сети появилось видео запусков украинских крылатых ракет Нептун по крейсеру российских агрессоров «Москва». Ролик обнародовал политик Александр Турчинов в Facebook в четверг, 13 апреля.

«Это пуск тех самых двух крылатых ракет „Нептун“, ровно год назад уничтоживших флагман российского черноморского флота „Москва“. После того, как „Москва“ пошла ко дну, угроза высадки российского десанта на украинское побережье Черного моря была снята раз и навсегда. Это первая, но не последняя Москва, которая будет уничтожена украинским оружием и непобедимой украинской армией!», — написал Турчинов.

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