К Земле летит 800-метровый астероид

Главное: К нашей планете летит большой астероид. Его размеры – около 800 метров.

Детали: 800-метровый астероид 199145 (2005 YY128) летит к нашей планете. Об этом сообщают эксперты научной кооперации МСОТ ИПМ, которые наблюдают за ним.

Информируется, что небесное тело уже в четверг, 16 февраля, сблизится с Землей до расстояния 4,6 миллиона километров.

Астероид движется со скоростью 24,6 километра в секунду.

Специалисты говорят, что точная астрометрия объекта позволит уточнить траекторию его движения и, соответственно, степень его опасности для Земли в среднесрочной перспективе.

Сейчас же астероид опасности для нашей планеты не представляет.

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