На Марсе разглядели нечто необычное

Главное: На Марсе увидели «морду медведя». Еще 12 декабря прошлого года спутник Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA заснял скальное образование.

Детали: Американский межпланетный аппарат MRO — Mars Reconnaissance Orbiter запечатлел на Марсе интересный фрагмент рельефа. Он напоминает морду медведя. Об этом сообщает ТАСС.

Ученые из Университета Аризоны, которые исследовали фото, увидели в нем морду животного.

«На фотографии изображен холм с V-образной структурой обрушения (нос медведя), двумя кратерами (глаза) и круговой трещиной (голова)», — сказано в релизе университета.

В то же время портал Business Insider пишет, что человеческий мозг склонен искать узнаваемые формы в том, что видят глаза.

Как пример приводится, фото 2019 года, которое также было сделано MRO. Тогда аппарат запечатлел на поверхности Красной планеты логотип Звездного флота из культового сериала Звездный путь.

Кроме того, в 2011 году на карте Марса нашли профиль индийского политика Махатмы Ганди.

На орбите Красной планеты MRO находится с 2005 года.

В тему: В середине декабря на Марсе зафиксировано мощное землетрясение.