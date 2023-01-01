Накануне Нового года Россия нанесла очередной ракетный удар: больше всего пострадал Киев

Главное: 31 декабря, в канун Нового года, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Выпущено более 20 крылатых ракет, 8 попали в цель. Больше всего пострадал Киев, в том числе от обломков сбитых ракет.

Детали: В результате сегодняшней массированной ракетной атаки россиян есть попадания в трех районах Киева (один человек погиб, 21 — пострадали). Был также прилет в Хмельницком (10 пострадавших), Николаеве (2 раненых), Запорожье (ранения получили 4 человека, в том числе 14-летняя девочка).

В результате атаки, в том числе падения обломков сбитых ракет, в Киеве пострадала гостиница «Алфавито», Дворец Украина, район Протасова Яра, Голосеевский район столицы.

В Хмельницком во время ракетного удара было попадание в военный объект.

По словам Залужного в целом сегодня был осуществлен пуск более чем 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс с акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования. 12 ракет было сбито: 6 в пределах Киевской, 5 Житомирской и 1 Хмельницкой областей.

Последствия удара по Киеву:

Последствия удара по Николаеву:

Последствия удара по Запорожью:

Последствия удара по Хмельницкому: