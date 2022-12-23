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Фото-Новости > Из Украины контрабандой пытались вывезти... вертолет

Из Украины контрабандой пытались вывезти... вертолет

Агата Кловская
23.12.22 18:10
141
Из Украины контрабандой пытались вывезти... вертолет

Главное: Через границу с Венгрией пытались вывезти по поддельным документам вертолет. Вертолет изъяли пограничники.

Детали: Одна из самых необычных попыток контрабанды: через границу с Венгрией из Украины пытались вывезти по поддельным документам вертолет.

Госпогранслужба сообщает, что ее сотрудники на пункте пропуска «Тиса» заметили, что перевозочные документы на вертолет КА-26 содержат ложные сведения о производителе. Позже это подтвердил и судебный эксперт.

Вертолет изъяли пограничники. Его стоимость оценивается почти в миллион гривен.

КА-26 — это советский многоцелевой вертолёт, разработанный в 60-е годы. В основном применялся в гражданских целях.

Тэги: вертолет, криминал, курьезы, КА-26

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