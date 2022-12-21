В Сеть попали скандальные фото обнаженных аргентинских болельщиц

Главное: После победы аргентинской сборной на ЧМ 2022 по футболу две южноамериканские болельщицы обнажили грудь, за что были задержаны катарскими правоохранительными органами.

Детали: В сеть попали скандальные фото с финала ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. После победы аргентинской сборной две южноамериканские болельщицы обнажили грудь во время празднования, за что были задержаны катарскими правоохранительными органами.

Сообщается, что нарушительниц порядка оперативно вывели со стадиона, теперь они понесут наказание как минимум в виде штрафа, ведь подобное поведение в арабской стране запрещено.

В тему: Основное время игры финальной завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2.